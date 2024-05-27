Путин: Россия открыта для диалога с партнерами

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Россия готова к контактам с партнерами и совместной работе с ними, заявил Владимир Путин во время приветственного слова к участникам, организаторам и гостям XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнерами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности", – заявил российский лидер.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Россия отправила движению "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) приглашение на ПМЭФ. Об этом рассказал директор второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов. По его словам, с талибами планируется обсудить много перспективных тем в рамках сотрудничества.

