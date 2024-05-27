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27 мая, 13:29

Политика

Россия пригласила "Талибан" принять участие в ПМЭФ

Фото: forumspb.com

Россия отправила движению "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) приглашение на Петербургский международный экономический форум, который состоится с 5 по 8 июня. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает ТАСС.

По его словам, с талибами планируется обсудить много перспективных тем в рамках сотрудничества. Так, он напомнил, что представители движения заинтересованы в расширении партнерства по закупке нефтепродуктов и иных товаров повышенного спроса у РФ.

"Конечно, перспективно можно будет поговорить об использовании транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота с обширным регионом", – добавил Кабулов.

Ранее МИД и Минюст РФ заявили Владимиру Путину, что движение "Талибан" можно вычеркнуть из списка запрещенных организаций. По словам Кабулова, это предложение уже прошло согласование с другими российскими ведомствами, при этом МИД РФ занимает "позитивную" позицию по этому вопросу. Сейчас ожидается ответ от президента РФ.

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