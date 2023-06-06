Лавров заявил, что диалог России с талибами отвечает интересам региона

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Развитие рабочего диалога с талибами ("Талибан" – террористическая организация, запрещенная в России) отвечает интересам региона, поскольку они являются доминирующей внутриполитической силой Афганистана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает RT.

"Выстраивание рабочего диалога с талибами как на данный момент с безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам безопасности и экономического развития региона", – сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон активно поддерживает ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) и "Аль-Каиду" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане.

По его словам, в планы США входит провоцирование дестабилизирующих процессов в Афганистане. В частности, глава МИД РФ обратил внимание на слова посла США в Таджикистане Мануэля Микаллера, который заявил, что США не поддерживают оппозицию движению "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России), которая призывает к диалогу все стороны в Афганистане.

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