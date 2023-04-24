Киев получил от США такое же предупреждение, как Кабул из-за "Талибана" – СМИ

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Американские власти предостерегли Киев от возникновения "завышенных амбиций" во время контрнаступления. Об этом пишет газета Politico.

Авторы материала отметили, что похожее предупреждение дошло в 2021 году до президента Афганистана Ашраф Гани. Позже власть в стране взяли талибы ("Талибан" – террористическая организация, запрещенная в России).

В 2021 году агентство Reuters писало, что 23 июля в ходе телефонной беседы Гани и Джо Байдена американский лидер высоко оценил афганскую армию, однако подчеркнул, что "дела в плане борьбы с талибами идут не очень хорошо". Глава США предложил принять новую стратегию. Однако Гани уехал из Афганистана, когда талибы заявили, что взяли контроль над всей страной.

"Киев в ходе контрнаступления может повести себя так, как будто это единственная и последняя возможность для Украины показать, что она способна победить, что, конечно же, не соответствует действительности", – подчеркнула гендиректор Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Алина Полякова.

Ранее Джон Кирби заявил, что американская сторона хочет быть уверена в том, что наступление Украины пройдет успешно. По его словам, решение о том, когда и где начнется наступление, останется за президентом Украины Владимиром Зеленским.