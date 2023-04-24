Экс-советник Кучмы назвал города, которые потеряют ВСУ после разгрома в Артемовске

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Вооруженные силы Украины могут потерять контроль над подконтрольной им частью Донецкой Народной Республики после разгрома в Артемовске. Об этом на своем YouTube-канале сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Сдавать Бахмут (украинское название Артемовска. – Прим. ред.) невозможно, потому что следующими целями становятся Славянск, Краматорск. Это два достаточно больших города. Константиновка. И потеря полностью Донецкой области со всеми вытекающими последствиями", – указал он.

До этого Евгений Пригожин сообщил, что российские военные справляются с задачей оттягивания контрнаступления ВСУ, "перемалывая" живую силу их подразделений. По словам основателя ЧВК "Вагнер", после взятия Артемовска президент Украины Владимир Зеленский начнет контрнаступление.

Ранее Зеленский заявил, что потеря Артемовска откроет российским военным пути для наступления на Славянск и Краматорск. Все силы брошены на подготовку ВСУ к наступлению, указал украинский президент.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.