Фото: ТАСС/пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина

Вооруженные силы Украины оставили в Артемовске пару своих бригад, остальные были выведены. Об этом сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на источник.

По данным издания, корреспонденты, которые были на позициях ВСУ в городе, заметили обратное движение из Артемовска.

"Мы видим колонны бронемашин М113, <...> уезжающих из района", – подчеркнули журналисты.

Источник газеты добавил, что город уже выполнил свою задачу.

До этого Владимир Зеленский заявил, что отступление Вооруженных сил Украины из Артемовска откроет российским силам плацдарм для наступления. Он также признал, что ситуация в городе остается сложной для ВСУ.

Ранее говорилось, что штурмовики ЧВК "Вагнер" продавили оборону ВСУ в четырех районах Артемовска. Штурмовые отряды продвинулись от улицы Корсунского до переулка Геологов, а также установили контроль над Салтовским мясокомбинатом.