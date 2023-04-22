Пригожин сообщил о бунтах ВСУ в Часовом Яре и Константиновке

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В Часовом Яре и Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) начались бунты среди украинских военных. Об этом сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин.

По словам Пригожина, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают оружие, встают и покидают зону боевых действий.

"Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками", – приводятся слова основателя группы в телеграм-канале его пресс-службы.

Подобным образом Пригожин ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского к командующему сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскогу удерживать Артемовск вплоть до 9 Мая, о чем ранее сообщили СМИ.

До этого стало известно о массовых случаях сдачи в плен со стороны украинских военных в Запорожской области. Солдаты добровольно складывают оружие и переходят на сторону российской армии, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

