ВСУ отложили наступление на неопределённый срок по причине нехватки оружия – СМИ

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Киев перенес наступление, которое планировалось начать в апреле, из-за нехватки вооружений. Об этом со ссылкой на депутата Верховной Рады Александру Устинову пишет Foreign Policy.

"Устинова заявила, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но недостаток оружия отодвинул дату начала на неопределенный срок", – пишет издание.

В статье напомнили слова президента Украины Владимира Зеленского, который в конце марта заявил о том, что ВСУ не готовы контратаковать из-за нехватки вооружения.

Кроме того, в материале приводятся слова одного из украинских военных чиновников, который заявил, что Киев хотел бы иметь все необходимое вооружение прямо сейчас, что невозможно в текущей ситуации. Он подчеркнул, что получение современных истребителей Украиной – "не вопрос ближайших месяцев".

Газета New York Times со ссылкой на попавшие в Сеть документы Пентагона также сообщает, что Украине не хватит того объема западных танков и другого вооружения, которое у нее есть, для возможного контрнаступления. Последующие запланированные поставки, в том числе танки Abrams, не успеют попасть на поле боя к началу наступательных действий Киева.

