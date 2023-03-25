Зеленский признался, что Украина пока не готова перейти в контрнаступление

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия его страны не может контратаковать на восточном направлении из-за нехватки необходимого вооружения. Об этом он заявил в интервью японской газете Yomiuri.

"Пока не можем начать. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую", – сказал он.

Зеленский также сообщил о серьезной нехватке боеприпасов и сообщил, что Киев ожидает их поставок от стран Запада.

Украинский президент заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией на данный момент невозможны, так как "для этого не сформировано абсолютно никаких условий". Он также сообщил о своем скептическом отношении к предложенному Китаем плану мирного урегулирования.

"Мы не получали никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая", – заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина уведомила Пекин по дипломатическим каналам о том, что Зеленский готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски рассказала о неопубликованном резком обращении Зеленского к саммиту ЕС. По ее словам, украинский президент выступил в окружении военных с резкой эмоциональной речью и заявил, что военная помощь нужна Киеву немедленно, иначе потом "будет просто некому" ее поставлять.

До этого сообщалось, что саммит Европейского союза подтвердил, что предоставит Украине миллион снарядов и при необходимости ракеты класса "земля – земля". Они будут приобретены в том числе через совместные заказы путем мобилизации соответствующего финансирования из Европейского фонда мира, их планируется поставить в течение ближайшего года.

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