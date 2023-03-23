Саммит ЕС подтвердил обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов

Фото: ТАСС/Tarasov/Ukrinform via ZUMA Wire

Саммит Европейского союза подтвердил, что предоставит Украине миллион снарядов и при необходимости ракеты класса "земля – земля". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление участников.

"Они будут приобретены в том числе через совместные заказы путем мобилизации соответствующего финансирования из Европейского фонда мира с целью поставить совместно 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев", – подчеркивается в сообщении.

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны объединения утвердили план из трех шагов по передаче Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев. Он отметил, что на эти цели из Европейского фонда мира выделят два миллиарда евро.

Ранее говорилось, что государства ЕС планируют увеличить свои военные расходы на 70 миллиардов евро к 2025 году.

8 декабря 2022 года Боррель заявил, что в Евросоюзе истощаются запасы оружия, которое поставляют Украине. Также он указал, что это происходит из-за недостаточного финансирования военно-промышленного комплекса ЕС на протяжении нескольких лет.

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