Фото: ТАСС/Jaroslav Novak/TASR via AP

Словакия передала Украине первые истребители МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

"Первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию и благополучно переданы Вооруженным силам Украины", – написал он.

В публикации Надь поблагодарил участников процесса и подтвердил передачу Украине остальных истребителей в течение нескольких недель.

Поставки МиГ-29 украинской армии были одобрены словацким правительством 17 марта. С решением также ознакомились и согласились президент страны и один из спикеров парламента.

В посольстве РФ в Братиславе, комментируя решение властей Словакии, назвали незаконной передачу Украине истребителей МиГ-29 и другой техники советского производства.

Там пояснили, что передача техники СССР Украине незаконна, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу ВВТ третьим государствам без разрешения страны-производителя.



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