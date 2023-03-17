15:25Политика
В посольстве РФ назвали незаконной передачу Украине техники СССР со стороны Словакии
Фото: AP Photo/Yves Logghe
Передача Словакией Украине военной техники СССР является незаконной с точки зрения права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в Братиславе.
"Передача Киеву военной техники советского и российского производства является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу ВВТ третьим государствам без разрешения страны-производителя", – говорится в сообщении.
Ранее правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29 и систем ПВО Kup. С решением ознакомились и согласились президент Словакии Зузана Чапутова и спикер парламента.
О положительном мнении Минобороны Словакии в вопросе передачи Киеву истребителей МиГ-29 стало известно в феврале. Словакия на данный момент уже не использует данные истребители. До этого в стране пообещали сделать "все возможное" для передачи истребителей МиГ-29 на Украину.
Премьер Словакии пообещал сделать все возможное для передачи истребителей МиГ-29 Киеву
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