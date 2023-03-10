Киев, предположительно, получил один из двух ЗРК Patriot – СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/Karolis Kavolelis

Киев, предположительно, получил один из двух американских зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает издание Financial Times.

"Предполагается, что Украина получила одну из двух систем ПВО Patriot, обещанных США и Германией", – отмечается в сообщении.

В издании уточнили, что пока полученное оружие не введено в эксплуатацию.

7 марта глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на Украину прибыли первые зенитные ракетные комплексы Patriot и это стало возможно благодаря усилиям Варшавы.

Блащак отметил, что с начала вооруженного конфликта войска Украины получили от Польши вооружения на сумму свыше 2,2 миллиарда евро. По словам главы ведомства, в эту сумму не входят расходы на обучение ВСУ. Кроме того, министр заявил, что решение по поводу поставок Киеву истребителей должно приниматься более широким кругом союзников.

Позже польское оборонное ведомство уточнило, что в переводе заявления министра обороны Мариуша Блащака о поставках Киеву ЗРК Patriot была сделана ошибка. Оказалось, что системы вооружений еще не прибыли на Украину. Выяснилось, что танки Leopard уже доставлены на украинскую территорию, а ЗРК Patriot – нет.

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