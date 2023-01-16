Украинские военные прилетели в США для обучения использованию ЗРК Patriot – СМИ

Фото: AP/Sebastian Apel

Украинские военнослужащие прибыли в Оклахому. По словам журналистки Fox News Лиз Фриден, солдаты ВСУ прилетели в Штаты, чтобы научиться использовать ЗРК Patriot. Об этом она написала на своей странице в Twitter, прикрепив видео посадки самолета.

"На видео посадка в региональном аэропорту Форт Силл самолета с 90–100 украинскими военными, которые начнут обучаться работе с ЗРК Patriot на базе Форт Силл в Оклахоме на этой неделе", – отмечается в ее публикации.

О передаче Киеву ЗРК Patriot президент США Джо Байден сообщил на встрече с прибывшим в Вашингтон украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину с точки зрения оборонительной способности.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что поставки государству Patriot стали психологическим переломом в военной поддержке страны. По его словам, переговоры с США о поставках данного вида вооружений велись с первых дней спецоперации.

В свою очередь, сенатор-республиканец Натан Дам призывал не пускать украинских военных на территорию штата Оклахома. Он заявил, что бойцы ВСУ в ходе обучения использованию системы Patriot могут случайно выпустить ракету по мирным гражданам.

В Оклахоме заявили, что не хотят проводить тренировки военных ВСУ на своей территории

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!