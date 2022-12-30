Полковник США назвал передачу Patriot Киеву жестом перед поражением Украины

Фото: ТАСС/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

Передача Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot стала жестом, который поможет оправдать Вашингтон в глазах украинцев после поражения их армии. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

По его словам, поставки Patriot нужны для того, чтобы весной Запад сказал, что сделал все, что мог, но ничего не получилось.

Макгрегор назвал политику Вашингтона в отношении Украины полным безумием. Он добавил, что у такого подхода не было шансов на успех.

"Они врали нам обо всем с самого начала. Это трагическая ситуация, поскольку умирают тысячи украинцев", – сказал полковник.

Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин рассказал, что страны НАТО поставили Украине устаревшее вооружение низкого качества. По его словам, страны Североатлантического альянса передавали Украине снаряжение, которое осталось после холодной войны.



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