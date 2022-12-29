Аналитик заявил, что НАТО поставила Украине устаревшее вооружение

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Страны НАТО поставили Украине устаревшее вооружение низкого качества. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на аналитика Центра экспертного сопровождения политических процессов Петра Колчина.



Он отметил, что Запад поставляет Киеву рекордные объемы военной помощи, однако ее качество всегда вызывало вопросы. По его словам, страны Североатлантического альянса передавали Украине снаряжение, которое осталось после холодной войны.

Колчин высказал мнение, что не все страны могли тратиться на консервацию и сохранение своих арсеналов. Он подчеркнул, что члены НАТО стали закупать старое советское вооружение в Восточной Европе, но оно пребывает в плачевном состоянии. В частности, сказал аналитик, танки не обслуживали десятилетиями.

"В результате ВСУ столкнулись с тем, что добрая часть всего того, что им передали страны Запада, оказалась просто в нерабочем состоянии, потребовала модернизации, доработки или восстановления", – отметил Колчин.

Он добавил, что ВСУ снова столкнулись с "голодом вооружения", а отправленные в качестве помощи средства не смогут гарантировать Киеву даже удовлетворительный уровень снабжения армии.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что США намерены поставить Украине устаревшую версию ЗРК Patriot, которая не может сбивать современные ракеты. Он напомнил, что Patriot показали себя с плохой стороны во время двух иракских кампаний США в 1991 и 2003 годах.



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