Эксперт заявил, что управлять ЗРК Patriot на Украине будут военные НАТО

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С зенитными ракетными комплексами Patriot на Украине будут находиться военные НАТО, а не обученные украинцы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя Центра экспертного сопровождения политических процессов "ЭксПолит" Алексея Ярошенко.

По его словам, Запад даже не будет обучать украинцев, как управлять системами, так как это не в их практике – "обучать туземцев своим технологиям". Ярошенко пояснил, что при обучении граждане Украины получили бы секретную информацию и военные технологии, которые потом быстро бы утекли в Россию.

Ярошенко также назвал процесс обучения работы с новым вооружением длительным, он занимает около года.

"То же самое происходит и с РСЗО HIMARS. Официального подтверждения этих данных нет, но все военкоры говорят, что ими управляют натовские военнослужащие", – заключил политолог.

Ранее СМИ сообщили, что США в рамках нового пакета помощи передадут Украине ЗРК Patriot. Позже президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал предоставить комплексы. Тогда же он заявил, что Вашингтон обучит военных ВСУ обращаться с ЗРК.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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