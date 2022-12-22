Поставки Украине ЗРК Patriot затянут конфликт в регионе – Путин

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Владимир Путин заявил, что поставки новых зенитно-ракетных комплексов Patriot на территорию Украины могут привести к затягиванию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется", – отметил российский лидер.

Сам по себе комплекс Patriot Путин назвал "достаточно старым" и отметил, что он работает не так, как российская система С-300.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон и встретился с американским лидером Джо Байденом. Последний в беседе с украинским коллегой заявил, что Киеву передадут батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине выделят новый пакет военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. Из этого объема 850 миллионов передадут по линии Пентагона.

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