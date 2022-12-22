В Британии заявили, что визит Зеленского в США говорит о расколе Запада из-за Украины

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Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон вызывает тревогу относительно дальнейшей поддержки Западом киевских властей, считает британский журналист Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его мнению, визит Зеленского в США свидетельствует о том, что некоторые западные страны начинают уставать от украинского конфликта. Поэтому Киев решил активизировать усилия по получению зарубежной военной помощи.

"Если бы единство Запада не начало рушиться, украинский лидер, вероятно, не счел бы необходимым покинуть свою осажденную страну", – написал он в своей статье для издания The Telegraph.

Бреттон-Гордон также указал, что Европа вряд ли сможет пережить еще одну зиму без российских энергоносителей. По мнению журналиста, готовность некоторых стран ЕС идти на уступки Москве говорит о возможном успехе стратегии, которую выбрала РФ на долгосрочную перспективу.

В среду Зеленский провел встречу с Байденом, а также выступил на совместном заседании обеих палат американского конгресса. Его речь длилась около получаса и состояла из лозунгов о лидерстве Штатов и уверенности в "победе Украины".

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