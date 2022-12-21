21 декабря, 21:56Политика
Самолет с Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона – СМИ
Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе вблизи Вашингтона в США. Об этом сообщает агентство Associated Press.
"Американский чиновник подтвердил, что самолет ВВС США с украинским лидером приземлился на Объединенной базе Эндрюс недалеко от столицы", – указали в информагентстве.
21 декабря в Вашингтоне состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Украинский лидер также планирует выступить перед конгрессом.
В среду стало известно, что американский лидер подписал меморандум, согласно которому Украине будет выделен новый пакет военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!