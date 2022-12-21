Самолет с Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона – СМИ

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе вблизи Вашингтона в США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Американский чиновник подтвердил, что самолет ВВС США с украинским лидером приземлился на Объединенной базе Эндрюс недалеко от столицы", – указали в информагентстве.

21 декабря в Вашингтоне состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Украинский лидер также планирует выступить перед конгрессом.

В среду стало известно, что американский лидер подписал меморандум, согласно которому Украине будет выделен новый пакет военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов.

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