Байден распорядился о новом пакете военной помощи Украине

Фото: depositphotos/izanbar

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи, передает РИА Новости.

"...я настоящим делегирую госсекретарю полномочия... распорядиться ассигнованиями в размере до 1 миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине", – указано в подписанном им меморандуме.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Во время запланированного на 21 декабря визита Зеленский может попросить у Вашингтона ракеты ATACMS и беспилотники Grey Eagle и Reaper, отмечают СМИ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!