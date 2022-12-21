Псаки прокомментировала визит Зеленского в Вашингтон

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter прокомментировала визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Он бы не совершал этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась в то время, как русские уничтожают источники энергии и бомбят города. Это попытка продать конгрессу и обществу. Оставайтесь с Украиной", – написала в Twitter Псаки.

Она также написала, что после выступления Зеленского перед конгрессом можно ожидать "много заслуженных оваций".

Ранее сообщалось, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский планируют обсудить видение "справедливого мира" на Украине. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Байден посчитал хорошей возможностью встретиться с украинским коллегой "лицом к лицу" в связи с приближением зимы и вхождением в новую фазу спецоперации.

Президент Украины встретится с Джо Байденом в Вашингтоне – CNN

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