Кирби заявил, что Байден и Зеленский обсудят видение "справедливого мира" на Украине

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Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский планируют обсудить видение "справедливого мира" на Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN.

По его словам, Байден посчитал хорошей возможностью встретиться с украинским коллегой "лицом к лицу" в связи с приближением зимы и вхождением в новую фазу спецоперации. Он указал, что президенты обсудят действия США и способы достижения "справедливого мира", о котором говорил Зеленский.

Кирби добавил, что Владимир Путин сейчас не заинтересован в дипломатии, поэтому американские власти не видят в ближайшей перспективе возможности остановить конфликт дипломатическим путем. По его словам, Вашингтон не намерен подталкивать Зеленского к диалогу.

Он также отказался от комментариев на тему объявления новых антироссийских санкций по итогам встречи.

Зеленский планирует встретиться с Байденом 21 декабря. При этом отмечалось, что официальное приглашение Зеленскому направили 14 декабря, а официальный ответ американская сторона получила 16 декабря.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит президента Украины в США. По его словам, Москва не ждет положительных изменений после визита Зеленского.



Президент Украины встретится с Джо Байденом в Вашингтоне – CNN

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