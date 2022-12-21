Блинкен объявил о выделении Украине ПВО Patriot

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Соединенные Штаты передают Украине новый пакет военной помощи на 1,85 миллиарда долларов, в который войдут комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

В документе уточняется, что 1 миллиард долларов будет выделен по линии Госдепартамента, 850 миллионов долларов – по линии Пентагона.

Также пресс-служба Белого дома опубликовала распоряжение президента США Джо Байдена о выделении Киеву военной помощи в размере до 1 миллиарда долларов.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Во время запланированного на 21 декабря визита Зеленский может попросить у Вашингтона ракеты ATACMS и беспилотники Grey Eagle и Reaper, отмечают СМИ.

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