Западные политики избегают "взрывоопасного" вопроса о вступлении Украины в НАТО – СМИ

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Западные политики стараются избегать вопроса о вступлении Украины в НАТО, а заявления украинского лидера Владимира Зеленского на эту тему вызывают недовольство, заявила обозреватель газеты Politico Лили Байер.

"Для многих чиновников это тема, которой они не будут касаться. Если спрашивать настойчиво, то политики дают заученные, краткие и механические ответы. <...> Это настолько взрывоопасный вопрос, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о нем", – написала она в своей статье.

В публикации отмечается, что одной из причин такой реакции на вопрос о вступлении Украины в НАТО является раскол в Североатлантическом альянсе.

Байер напомнила недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад должен рассмотреть вопрос о гарантиях безопасности для России, а Киев – вернуться к переговорам. По мнению журналистки, это идет вразрез с политикой "открытых дверей" НАТО.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Североатлантический альянс должен быть распущен как преступное образование. По словам политика, военный блок, в государствах которого живет не более 12% человечества, не нужен миру.

В конце сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что положение Киева отличается от Финляндии и Швеции, которые уже получили одобрение государств – членов блока.



Украину примут в НАТО после завершения СВО – Столтенберг

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!