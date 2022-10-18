Столтенберг указал, что путь Украины в НАТО отличается от Финляндии и Швеции

Фото: ТАСС/Zuma

Украина когда-нибудь войдет в Североатлантический альянс, однако ее положение отличается от Финляндии и Швеции, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Двери НАТО остаются открытыми, и Украина однажды станет членом Альянса, но на данный момент приоритет состоит в том, чтобы оказывать Киеву поддержку и способствовать его успехам на поле боя", – цитирует его ТАСС.

Столтенберг также отметил, что положение Украины имеет отличия от положения Финляндии и Швеции, которые уже на протяжении долгого времени являются "союзниками НАТО", при этом по их приглашению в Альянс страны-члены достигли консенсуса.

Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов выразил мнение, что прием Украины в НАТО может привести мир к третьей мировой войне. Он также назвал заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО пропагандистским ходом.

30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном режиме подает заявку на вступление в НАТО. По его словам, этим действием Украина делает определяющий шаг.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!