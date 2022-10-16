Посол Китая осудил обвинение НАТО в адрес Пекина из-за спецоперации РФ

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Посол Китая в Исландии Хэ Рулонг осудил обвинение председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в адрес Пекина, так как он не разделяет взглядов Североатлантического альянса на спецоперацию на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Высокопоставленный военачальник заявил на проходившей в Исландии ассамблее "Полярный круг", что Китай не разделяет ценностей НАТО и "подрывает основанный на правилах международный порядок".

Официальный представитель Альянса обвинил Китай в том, что тот все еще не осудил Москву за спецоперацию на Украине. Хэ Рулонг же в ответ на это заявил, что Китай учитывает историческую перспективу украинского кризиса. Он также призвал мир понять первопричину произошедшего.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу МИД Китая Ван И о последствиях поддержки России. По данным Госдепартамента, на встрече с Ван И Блинкен повторил позицию США об осуждении спецоперации на Украине. Он добавил, что Вашингтон остается открыт к сотрудничеству с Пекином в рамках общих интересов.



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