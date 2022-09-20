В Китае обвинили Запад в высокомерии по отношению к России

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Россия и Китай относятся друг к другу как к равному партнеру и братской стороне, что значительно отличается от высокомерной позиции США и Евросоюза по отношению к РФ, заявила профессор Университета Сучжоу Гао Чжикай.

"Только посмотрите на то, как они (США и ЕС. – Прим. ред.) накладывают санкции – их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза", – сказала она в интервью РИА Новости.

Профессор подчеркнула, что уважение Китая к России останется на высоком уровне, независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире и меняться соотношение китайского и российского ВВП.

15 сентября Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Самарканде. Политики обсудили ситуацию на Украине и обстановку на Тайване.

Российский лидер заявил, что РФ осуждает провокации США и саттелитов в тайваньском проливе, а также отметил сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису.

По итогам саммита американский журналист Билл Герц в своей статье для The Washington Times написал, что заявление Путина и Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене стало тревожным сигналом для Вашингтона. В публикации утверждалось, что лидеры КНР и США пытаются создать новый мировой порядок, угрожающий демократии и суверенитету.

