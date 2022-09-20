Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

07:16

В Китае обвинили Запад в высокомерии по отношению к России

политика

Фото: depositphotos/jackmalipan

Россия и Китай относятся друг к другу как к равному партнеру и братской стороне, что значительно отличается от высокомерной позиции США и Евросоюза по отношению к РФ, заявила профессор Университета Сучжоу Гао Чжикай.

"Только посмотрите на то, как они (США и ЕС. – Прим. ред.) накладывают санкции – их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза", – сказала она в интервью РИА Новости.

Профессор подчеркнула, что уважение Китая к России останется на высоком уровне, независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире и меняться соотношение китайского и российского ВВП.

15 сентября Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Самарканде. Политики обсудили ситуацию на Украине и обстановку на Тайване.

Российский лидер заявил, что РФ осуждает провокации США и саттелитов в тайваньском проливе, а также отметил сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису.

По итогам саммита американский журналист Билл Герц в своей статье для The Washington Times написал, что заявление Путина и Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене стало тревожным сигналом для Вашингтона. В публикации утверждалось, что лидеры КНР и США пытаются создать новый мировой порядок, угрожающий демократии и суверенитету.

Путин встретится с Си Цзиньпином в Самарканде

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать