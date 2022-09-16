Эксперт прокомментировал отношения России и Китая

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Китай опасается вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов, но хочет сохранить партнерские отношения с Россией, заявил политолог Георгий Бовт.
"Китай не хочет, конечно, напрямую участвовать в обходе санкций, помогать нам обходить санкции, потому что он боится Америки. Но как-то хочет партнерство с Россией сохранить при этом", – сказал он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
Эксперт назвал прошедшую в рамках саммита ШОС встречу Владимира Путин и председателя КНР Си Цзиньпина встречей больших партнеров, в ходе которой лидеры отметили рост товарооборота между двумя государствами и поставили цель достигнуть отметки 200 миллиардов долларов.
Однако Бовт указал на связь роста товарооборота с увеличением стоимости российского экспорта в Китай.
"Это рост цен на энергоносители, рост объемов поставляемых энергоносителей. И китайский экспорт в нашу страну вырос не существенно, как нам хотелось в плане параллельного импорта", – уточнил он.
При этом Китай отмечает негативное влияние конфликта на Украине на экономику страны.
"Растут цены на сырье, в Европе нестабильность, черт-те что начнется: спад производства, Евросоюз, наряду с Америкой, важнейший партнер Китая торговый, значит, упадет спрос на китайскую продукцию. Это все Китаю не сдалось", – подчеркнул политолог.
Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и обстановку на Тайване. В ходе двусторонней встречи российский лидер заявил, что Россия осуждает провокации Соединенных Штатов и саттелитов в тайваньском проливе, а также отметил сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису.
До этого сообщалось, что переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина станут сигналом поддержки РФ для Запада. В материале немецкой газеты заранее назвали встречу двух лидеров символичной.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Саммит ШОС проходит в Узбекистане с 15 по 16 сентября.
Путин встретится с Си Цзиньпином в Самарканде
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