Китай выразил готовность помогать РФ по вопросам, затрагивающим интересы двух стран

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Китай выражает готовность дальше вести работу с РФ и помогать ей по вопросам, которые касаются главных интересов двух государств, сообщил глава КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным в Самарканде.

"Китай готов работать вместе с Россией, оказывать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы друг друга, углублять деловое сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве и других областях", – цитирует его Центральное телевидение Китая.

Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и обстановку на Тайване. В ходе двусторонней встречи российский лидер заявил, что Россия осуждает провокации Соединенных Штатов и саттелитов в тайваньском проливе, а также отметил сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису.

До этого сообщалось, что переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина станут сигналом поддержки РФ для Запада. В материале немецкой газеты заранее назвали встречу двух лидеров символичной.

