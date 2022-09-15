В Китае допустили завершение конфликта на Украине после третьего этапа СВО

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Решение кризиса на Украине зависит от исхода третьего этапа специальной военной операции. Об этом заявил старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что для решения украинского кризиса должны быть предпосылки.

"Объективно Украина на данный момент отказывается вести прямые переговоры с Россией, что также привело к этому конфликту, и сейчас мы не видим конечной точки. И достижением такой точки я лично считаю, все-таки кардинальное изменение ситуации на поле боя", – сказал Хаоян.

Аналитик предположил, что возможности урегулирования конфликта могут появиться после завершения третьего этапа специальной военной операции.

Эксперт подчеркнул, что исход третьего этапа СВО может поспособствовать началу переговоров, что окажет влияние на скорость завершения конфликта.

До этого генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время шансы заключения мирного соглашения по Украине минимальны. Гутерриш призвал стороны конфликта обменять всех военнопленных.

Ранее в материале немецкой газеты сообщалось, что переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина станут сигналом поддержки РФ для Запада. В материале издания отметили, что встреча политиков может стать символичной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

