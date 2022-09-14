Проект о гарантиях безопасности Украине подтвердил необходимость спецоперации – Песков

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проект о гарантиях безопасности Украине сохраняет угрозу вступления страны в НАТО и подтверждает необходимость проведения российской спецоперации на украинской территории.

Как отметил пресс-секретарь президента, в данном случае речь идет о документе.

"И никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на место в НАТО остается", – передает ТАСС его слова.

Песков напомнил, что для РФ это является угрозой.

"Соответственно, остается главная угроза для нашей страны, и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение СВО", – добавил он.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что украинские власти могут получить гарантии безопасности, если устранят угрозу для российской стороны.

"Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для РФ. Киев прекрасно знает, какие это должны быть действия", – сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия негативно отреагирует, если проект о гарантиях безопасности Украине будет подписан.

Ранее сообщалось, что Украина в проекте по гарантиям безопасности страны в качестве гарантов предложила рассматривать Евросоюз, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Данный документ может объединить основную группу государств-союзников и Украину.

Уточнялось, что подписавшим гарантии безопасности Украины государствам в случае агрессии против Киева необходимо будет предоставить ему военную помощь.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что указанный проект является прологом к третьей мировой войне. По его мнению, никто никакие гарантии безопасности Украине не даст.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

