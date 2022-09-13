Опубликован проект по гарантиям безопасности Украины

Фото: ТАСС/Zuma

Украина в проекте по гарантиям безопасности страны в качестве гарантов предложила рассматривать Евросоюз, США, Великобританию, Австралию и Турцию, документ опубликован на сайте офиса президента.

"Гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными; они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием Киевский договор безопасности", – следует из Киевского договора по безопасности.

Отмечается, что данный документ может объединить основную группу государств-союзников и Украину. Среди таких стран перечислены Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной, Центральной и Восточной Европы, а также государства Балтии.

Документом предполагается зарубежное финансирование в оборонно-промышленную базу Украины, масштабная передача оружия и разведданных. Кроме того, гарантии не будут ограничивать численность или мощность ВСУ, а также не могут быть элементом обмена на определенный статус, в числе которого нейтралитет.

"Проект Киева по безопасности предусматривает подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников… Используя национальные и многонациональные тренировочные учения стран ЕС и НАТО, украинские вооруженные силы получат подготовку по стандартам НАТО и в объеме, необходимом для создания эффективных сил для обороны своей территории и сил резерва", – следует из проекта.

Уточняется, что подписавшим гарантии безопасности Украины государствам в случае агрессии против Киева необходимо будет предоставить ему военную помощь.

Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак отмечал, что к концу августа будет первый документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. Он также уточнял, что Киев постоянно говорит об этом с партнерами, которые заинтересованы в этом вопросе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

