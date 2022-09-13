США продолжают толкать Киев на новые преступления – Володин

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если Вашингтон, продолжая поддерживать происходящее на Украине, считает, что его это не коснется, то он ошибается.

Белый дом заявил, что осуждает авиаудары России по критической инфраструктуре на Украине.

"Что делает Вашингтон сейчас для прекращения ударов по ЗАЭС со стороны украинских формирований, грозящих ядерной катастрофой? Только продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на все новые преступления", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что почти никто из западных стран не верил, что Россия объявит спецоперацию по защите ЛНР и ДНР.

Он напомнил, что осенью 2021 года, во время выступления Владимира Путина с инициативой заключения соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности, Москва предупреждала, что при отказе выполнять данные требования произойдет пересечение красной черты.

В начале сентября Путин назвал целью спецоперации на Украине ликвидацию антироссийского анклава. Президент РФ также отмечал, что Москва должна жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны и любые проявления русофобии и неонацизма.

В ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

