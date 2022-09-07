На Западе мало кто верил, что РФ начнет СВО – МИД

Фото: Минобороны РФ
Почти никто из западных стран не верил, что РФ объявит спецоперацию по защите ЛНР и ДНР. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Он напомнил, что осенью 2021 года, во время выступления Владимира Путина с инициативой заключения соглашений с Соединенными Штатами и Североатлантическим Альянсом о гарантиях безопасности, РФ предупреждала, что при отказе выполнять данные требования произойдет пересечение красной черты.
"Я думаю, мало найдется людей в мире сегодня, готовых оспорить тот факт, что, когда пересечение этой красной черты реально состоялось, наступили последствия, о которых мы тоже предупреждали, посылали сигналы о том, что ответ будет военно-техническим, в который мало кто верил на Западе, рассчитывая на то, что Россия пойдет на попятную, проявит слабость. Этого не произошло", – заключил замглавы МИД.
Ранее Путин назвал целью спецоперации на Украине ликвидацию антироссийского анклава. Этот анклав, по словам президента, угрожает РФ.
Он также отмечал, что Россия должна жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны и любые проявления русофобии и неонацизма.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские "Грады" ударили по военным объектам и позициям ВСУ
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