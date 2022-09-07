Путин заявил об укреплении суверенитета РФ с 24 февраля

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Россия ничего не потеряла с начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, однако ее суверенитет стал крепче, заявил Владимир Путин.
"Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит", – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, по словам главы РФ, страна ничего не начинала с точки зрения военных действий на Украине. Она, наоборот, пытается закончить начатый там переворот.
При этом, подчеркнул президент, РФ будет исполнять свой долг по защите республик до конца.
Ранее российский лидер назвал целью спецоперации на Украине ликвидацию антироссийского анклава. Этот анклав, по словам президента, угрожает РФ.
Он также отмечал, что Россия должна жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны и любые проявления русофобии и неонацизма.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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