Путин назвал РФ страной, способной полностью обеспечить себя природными ресурсами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия является одним из немногих государств, которые могут самостоятельно обеспечить себя природными ресурсами, заявил Владимир Путин на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме.
"Мы делаем ставку на рачительное, по-хозяйски умное освоение природных богатств России. На основе самых строгих экологических стандартов добываемое сырье будем прежде всего использовать для глубокого передела внутри страны, для укрепления суверенитета нашей страны, для обеспечения промышленной безопасности, повышения доходов граждан и развития регионов", – приводит его слова.
Глава государства также отметил, что сферу добычи сырья удалось защитить от враждебных действий. Он напомнил, что осваивать ресурсы РФ имеют право только компании в российской юрисдикции.
Ранее Владимир Путин заявил, что в нынешнее сложное время Россия будет только укреплять свою силу и суверенитет. Ее успех в этом, по его словам, будет зависеть от достижений и инициативности ее граждан, объединенных общими ценностями, культурой, традициями и историей.
По словам президента, стране предстоит работа по многим направлениям, в том числе по развитию экономики, науки, гражданского общества и патриотизма. Многое из этого зависит от инициативности самих россиян, от людей, которые по-настоящему вовлечены в происходящее на их малой и большой родине, отметил Путин.
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