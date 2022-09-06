В Кремле рассказали о сценариях развития экономической ситуации в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Показатели экономики РФ дают повод для умеренного оптимизма, валовой внутренний продукт по результатам текущего года уменьшится чуть более чем на 2%, а это меньше, чем ожидалось, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сейчас мы можем констатировать те реальные цифры, которые мы имеем по статистике, они пока дают нам повод для умеренного оптимизма. Падаем мы медленнее, чем даже мы сами прогнозировали: у нас сократится ВВП чуть больше чем на 2% по итогам года, прогнозировали большее падение", – приводит его слова ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что брать во внимание необходимо все сценарии. Однако, по его словам, в настоящее время ведется большая работа, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию, которая страдает из-за санкций со стороны Запада.

Кроме того, уточнил представитель Кремля, Владимир Путин практически каждую неделю организовывает совещания по экономическим вопросам, где обсуждаются различные точки зрения и рассматриваются различные варианты развития ситуации.

"Постоянно действует правило, что нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему". <...> Весьма и весьма негативные тенденции наблюдаются в мировой экономике, а даже в условиях санкций Россия все-таки не является "закрытой коробкой" и не может существовать вне влияния мировой экономики", – заявил Песков.

Он отметил, что на данный момент можно лишь предполагать, что будет сильнее всего оказывать давление на российскую экономику, однако быть уверенным в этом сейчас, по словам представителя Кремля, невозможно, так как степень прогнозируемости регулярно падает из-за хаоса, который происходит в мире и который во многом вызван ограничительными мерами.

Ранее Банк России подготовил три сценария макроэкономического кризиса в 2022–2025 годах – базовый, "ускоренная адаптация" и "глобальный кризис". Отмечалось, что существует вероятность, что Россия столкнется со всеми этими сценариями, однако страна лучше других справится с мировым кризисом.

Кроме того, сообщалось, что в 2023 году ожидается наступление глобальной рецессии. Экономические условия в мире ухудшатся из-за энергетического и продовольственного кризисов, рекордной инфляции, падения доходов населения, геополитических противоречий и новых волн пандемии.

Экономическая ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

