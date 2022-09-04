Эксперт заявил, что потолок цен на российскую нефть дорого обойдется Западу

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Введение лимита цен на нефть из России приведет к серьезным последствиям для стран G7, заявил американский эксперт в сфере энергетики Анас Альхаджи.

"Осознают ли люди, как дорого обойдется введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть?" – написал Альхаджи в Twitter.

По его словам, за это решение будут расплачиваться простые граждане США и стран ЕС. В частности, они будут вынуждены увеличить траты на топливо и различные товары из-за роста стоимости доставки энергоносителей.

Ранее министры финансов государств "Большой семерки" приняли решение поддержать введение потолка цен на нефть из России с 5 декабря.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях. Новак назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок. Он добавил, что за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.