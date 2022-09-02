Минфины стран G7 поддержат введение потолка цен на российскую нефть

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Министры финансов государств "Большой семерки" приняли решение поддержать введение потолка цен на нефть из России с 5 декабря. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров в Берлине.
По информации газеты, ограничение, рассматриваемое странами G7, будет действовать в соответствии со сроками нефтяного эмбарго Евросоюза. Таким образом, лимит цен на нефть предполагается ввести с 5 декабря, на нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года.
Кроме того, из принятого по итогам переговоров заявления следует, что под запрет будет подпадать оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, превышающей утвержденный лимит. Евросоюз и G7 надеются, что к новым энергетическим санкциям присоединится Индия, поскольку участие этой страны повысит их эффективность.
При этом главы финансовых ведомств государств G7 предлагают разработать специальные механизмы, которые позволят уязвимым странам сохранить доступ к российскому и другим энергетическим рынкам.
"Мы также разработаем целевые механизмы наряду с ограничительными мерами, чтобы наиболее уязвимые и пострадавшие страны сохранили доступ к энергетическим рынкам, включая российский", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов ФРГ.
Из документа следует, что лимит цен на российскую нефть будет определяться всей коалицией. В дальнейшем он может быть пересмотрен.
"Эффективность и влияние ограничений будет тщательно контролироваться, а уровень цен будет пересматриваться по мере необходимости", – указано в заявлении.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях. Новак назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок. Он добавил, что за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.
Страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть – СМИ
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