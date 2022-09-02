Аналитик назвал факторы, влияющие на нефтяные цены

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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал о факторах, влияющих на нефтяные цены. Об этом пишет RT.
"На снижение цены могут повлиять факторы опасения глобальной рецессии и локдауна в Китае. Потому что, условно говоря, один локдаун в Шанхае означает снижение потребления нефти на 1 миллион баррелей в сутки", – сказал он.
В свою очередь, попытка стран Запада установить предельные цены на российскую нефть приведут к увеличению цены, добавил Митрахович. Он объяснил, что при таком развитии событий российские компании просто откажутся от поставок нефти в эти государства, что приведет к дефициту и росту цен.
Как отметил эксперт, страны G7 скоро должны объявить о своем решении в отношении цен на нефть из России.
"Если они попытаются сегодня объявить что-то конкретное, что они жестко будут что-то делать, значит, начнется паника на рынке, и цена будет расти", – предупредил специалист.
Однако если будут только заявления о возможных ограничениях, ситуация на рынке не изменится, резюмировал Митрахович.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что министры финансов G7 представят план по установлению предельной цены на российскую нефть в пятницу, 2 сентября. Отмечалось, что план предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты выше стоимости добычи нефти, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок.
В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях. Новак назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок. Он добавил, что за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.
Страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть – СМИ
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