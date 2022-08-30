Трасс хочет одобрить добычу нефти и газа в Северном море – СМИ

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Кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в случае победы на выборах планирует одобрить выдачу лицензий на бурение для добычи большего объема нефти и газа в Северном море. Об этом сообщает газета The Times.

По данным собеседников издания, Трасс хочет выдать порядка 130 соответствующих разрешений. Кроме того, она намерена выдать лицензии на освоение новых месторождений. В публикации отмечается, что это может стать одним из первых решений Трасс в случае избрания премьером.

Источники сообщили, что таким образом политик хочет добиться снижения цен на энергоресурсы в Великобритании, однако опрошенные газетой эксперты считают, что подобные меры вряд ли скоро приведут к этой цели.

Ранее Трасс заявила, что энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет, решение проблем потребует резких мер со стороны правительства, поэтому необходимо возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений, а также ускорить темпы строительства АЭС. Кроме того, стране необходимо, по мнению Трасс, активнее переходить на возобновляемые источники энергии.

До этого издание The Spectator сообщило, что Великобритания переплатила за импорт бельгийской электроэнергии 5000% из-за рекордной жары и сокращения поставок российского газа в Европу. Журналисты отмечали, что Brexit помог Лондону избежать сурового топливного кризиса, в котором оказался Берлин, но жители Соединенного Королевства все равно платят за горючее втридорога.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства. В конце июля стало известно, что в финал борьбы за кресло британского премьера вышли главы МИД страны Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.

