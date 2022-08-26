Трасс предупредила, что энергетический кризис в Британии будет длиться несколько лет

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Энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет, решение проблем потребует резких мер со стороны правительства. Об этом заявила кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

По словам Трасс, Великобритании необходимо возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, а также ускорить темпы строительства АЭС. Кроме того, стране необходимо, по мнению Трасс, активнее переходить на возобновляемые источники энергии.

Она добавила, что в случае избрания ее премьер-министром готова оживить британскую экономику путем снижения налогообложения и создания более благоприятных условий для ведения бизнеса, передает ТАСС.

Ранее Трасс на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости. По ее словам, это важная обязанность премьер-министра.

До этого газета The Sunday Telegraph сообщила, что Трасс намерена одержать победу на выборах за счет антироссийской риторики. По словам собеседников издания, Трасс планирует обвинить своего соперника в гонке за премьерское кресло – экс-министра финансов страны Риши Сунака – в мягкости по отношению к России и Китаю.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства. 20 июля стало известно, что в финал борьбы за кресло британского премьера вышли главы МИД страны Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.