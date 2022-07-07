Джонсон объявил о своем уходе с поста премьера Британии

14:33
Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он сказал, что с грустью покидает "лучшую работу в мире" и пообещал поддержать будущего преемника.
Джонсон подчеркнул, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.
Он также отметил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.
"Я рад сегодня объявить новый кабинет министров, который будет работать до выбора нового лидера", – заявил Джонсон в своем официальном выступлении, трансляцию которого вел телеканал Sky News.
Премьер-министр добавил, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине так долго, как это потребуется.
Ранее сообщалось, что уже 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании Джонсона. Политики подали в отставку за последние два дня. К настоящему моменту в отставку подали четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.
Позже агентство Bloomberg сообщило, что Джонсон назначил исполняющих обязанности новых членов британского правительства.
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