Уже 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Британии – СМИ

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Уже 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает Sky News.

Политики подали в отставку за последние два дня. К настоящему моменту в отставку подали четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

Должность министра по делам Северной Ирландии покинул и Брэндон Льюис. Подавая в отставку, он сослался на этические соображения.

"Достойное и ответственное правительство основывается на честности, целостности и взаимном уважении; это предмет моего глубокого личного сожаления, что я должен покинуть правительство, так как больше не верю, что эти ценности уважаются", – написал он в Twitter.

Ранее Джонсон заявил членам правительства, что не покинет свой пост. По информации издания, глава британского кабмина считает, что его уход приведет с нестабильности и нескольким месяцам хаоса. Он отметил, что полон решимости удержаться у власти, несмотря на массовые отставки.

