Премьер Британии уволил министра, призывавшего его уйти в отставку – СМИ

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уволил министра жилищного строительства Майкла Гоува. Об этом со ссылкой на источники сообщает вещательная корпорация BBC.

Ранее в этот день стало известно, что Гоув призвал Джонсона уйти в отставку на фоне шумного политического скандала.

"У вас не может быть змеи, которая не поддерживает вас ни в одном из серьезных споров, а затем радостно сообщает прессе, что лидер должен уйти", – приводит издание слова одного из собеседников.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

За последние сутки в отставку подали 35 обладателей различных постов в правительстве Джонсона. В частности, речь идет о главах Минфина и Минздрава Великобритании. Поводом для перестановок в кабмине стал скандал вокруг заместителя главного партийного организатора тори Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. При этом Пинчера на высокие партийные и правительственные посты назначал именно Джонсон.

Позднее о своем решении покинуть должности сообщили генеральный стряпчий Англии и Уэльса Алекс Чак, личный парламентский секретарь министра по делам Северной Ирландии Джонатан Гуллис, личный парламентский секретарь министра здравоохранения Сакиб Бхатти, личный парламентский секретарь министра по делам Уэльса Вирджиния Кросби и личный парламентский секретарь министерства транспорта Никола Ричардс.

