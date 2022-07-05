Два британских министра подали в отставку в связи со скандалами вокруг Бориса Джонсона

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Главы министерства финансов и министерства здравоохранения Великобритании подали в отставку на фоне скандалов вокруг премьер-министра страны Бориса Джонсона, передает ТАСС.

Свои посты оставили Риши Сунак и Саджид Джавид. Оба министра заявили, что не могут оставаться членами правительства по этическим соображениям.

В апреле глава кабмина Великобритании Борис Джонсон оплатил штраф за вечеринки в своей резиденции во время карантина по коронавирусу. Он также принес извинения гражданам страны.

Впоследствии премьер-министр заявил, что не станет уходить в отставку из-за названного скандала на фоне продолжающегося украинского конфликта.

Новый скандал вокруг Джонсона разгорелся после того, как стало известно о домогательствах заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера к двум мужчинам в общественном заведении.