Джонсон оплатил штраф за вечеринки во время карантина из-за COVID-19

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Глава правительства Великобритании Борис Джонсон оплатил штраф за вечеринки во время карантина по коронавирусу и еще раз извинился за случившееся.

"Я хотел бы продолжать выполнять полномочия, а также решать проблемы, с которыми сталкивается страна", – приводит слова Джонсона Sky News.

Ранее Борис Джонсон извинился перед согражданами за вечеринки в его резиденции в период карантина по коронавирусу. Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что необходимо вынести уроки из произошедшей ситуации.

Сообщения о вечеринках в правительственной резиденции во время локдауна в Великобритании появились в декабре 2021 года. Расследованием ситуации занялся в том числе Скотланд-Ярд.

