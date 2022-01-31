Британский премьер извинился за вечеринки в резиденции во время карантина

Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед согражданами за вечеринки в его резиденции в период карантина по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прежде всего, я хочу сказать простите. Я сожалею о вещах, которые мы делали неправильно, и за то, каким образом решали эту ситуацию", – заявил политик.

Премьер подчеркнул, что необходимо вынести уроки из произошедшей ситуации.

В понедельник, 31 января, был опубликован доклад по внутреннему расследованию инцидента с вечеринками, который провела сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй.

"Ряду этих собраний не следовало позволять проходить или развиваться так, как они проходили. Из этих событий можно извлечь важные уроки, которые должны быть немедленно рассмотрены в рамках всего правительства. Для этого не нужно ждать завершения полицейского расследования", – указано в отчете.

В докладе указывается, что проведение вечеринок не соответствовало этическим стандартам, которым должны отвечать работники правительства страны.

Сообщения о вечеринках в правительственной резиденции во время локдауна в Великобритании появились в декабре 2021 года. Расследованием ситуации занялся в том числе Скотленд-ярд.

Весной 2020 года в Великобритании произошел резонансный случай с капитаном подводной лодки, которого уволили после вечеринки по время пандемии. Ролик с нарушением карантина позже оказался в Сети.