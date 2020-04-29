В Британии уволили капитана подлодки после вечеринки во время пандемии COVID-19

17:51
Фото: royalnavy.mod.uk
Командира атомной подлодки лодки HMS Trenchart Джона Льюиса отстранили от командования после сообщений о том, что мужчина организовал вечеринку для моряков на базе вблизи от Плимута. При этом в Великобритании действует строгий карантин, сообщает РИА Новости.
Информацию о данном решении также официально подтвердили в британских ВМС. Другой источник уточнил, что Льюис останется на службе. При этом решение об отстранении от командования якобы было принято на фоне нескольких служебных нарушений.
Точная дата незаконной вечеринки в британских СМИ не называется, однако известно, что, вероятнее всего, инцидент произошел уже после объявления режима самоизоляции в стране.
Ролик с вечеринки также попал в социальные сети. На нем видно, как экипаж подводной лодки отдыхает с музыкой на базе "Девонпорт".
Карантин в Великобритании был введен с 23 марта из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. В стране запрещено собираться группами, отменены массовые мероприятия, а также действует правило социального дистанцирования.
На 29 апреля 2020 года в Великобритании зафиксировано 161 145 случаев заражения коронавирусом CОVID-19. Среди инфицированных оказался премьер-министр Борис Джонсон. В настоящий момент политик поборол болезнь, однако его работа пока ограничена.
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