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В мире

17:51

В Британии уволили капитана подлодки после вечеринки во время пандемии COVID-19

происшествия за рубежом

Фото: royalnavy.mod.uk

Командира атомной подлодки лодки HMS Trenchart Джона Льюиса отстранили от командования после сообщений о том, что мужчина организовал вечеринку для моряков на базе вблизи от Плимута. При этом в Великобритании действует строгий карантин, сообщает РИА Новости.

Информацию о данном решении также официально подтвердили в британских ВМС. Другой источник уточнил, что Льюис останется на службе. При этом решение об отстранении от командования якобы было принято на фоне нескольких служебных нарушений.

Точная дата незаконной вечеринки в британских СМИ не называется, однако известно, что, вероятнее всего, инцидент произошел уже после объявления режима самоизоляции в стране.

Ролик с вечеринки также попал в социальные сети. На нем видно, как экипаж подводной лодки отдыхает с музыкой на базе "Девонпорт".

Карантин в Великобритании был введен с 23 марта из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. В стране запрещено собираться группами, отменены массовые мероприятия, а также действует правило социального дистанцирования.

На 29 апреля 2020 года в Великобритании зафиксировано 161 145 случаев заражения коронавирусом CОVID-19. Среди инфицированных оказался премьер-министр Борис Джонсон. В настоящий момент политик поборол болезнь, однако его работа пока ограничена.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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